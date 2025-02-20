Досрочно лишили полномочий депутата Воронежской облдумы Андрея Климентова

Депутат Воронежской областной Думы Андрей Климентов был досрочно лишен полномочий. В связи с этим он вышел из состава двух комитетов — по труду и соцзащите населения и по предпринимательству и туризму. Это стало известно по итогам заседания регионального парламента 20 февраля.