Досрочно лишили полномочий депутата Воронежской облдумы Андрея Климентова

Депутат Воронежской областной Думы Андрей Климентов был досрочно лишен полномочий. В связи с этим он вышел из состава двух комитетов — по труду и соцзащите населения и по предпринимательству и туризму. Это стало известно по итогам заседания регионального парламента 20 февраля.
Уточняется, что основанием для досрочного сложения полномочий послужило личное заявление Андрея Климентова. В связи с чем депутаты приняли соответствующие постановления.
Осенью прошлого года Андрею Климентову вынесли приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека). Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему 1,5 года исправительных работ с удерживанием 20% от заработка в доход государства.