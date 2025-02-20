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Досрочно лишили полномочий депутата Воронежской облдумы Андрея Климентова

Постановление было принято на заседании регионального парламента.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Воронежской областной Думы Андрей Климентов был досрочно лишен полномочий. В связи с этим он вышел из состава двух комитетов — по труду и соцзащите населения и по предпринимательству и туризму. Это стало известно по итогам заседания регионального парламента 20 февраля.

Уточняется, что основанием для досрочного сложения полномочий послужило личное заявление Андрея Климентова. В связи с чем депутаты приняли соответствующие постановления.

Осенью прошлого года Андрею Климентову вынесли приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека). Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему 1,5 года исправительных работ с удерживанием 20% от заработка в доход государства.