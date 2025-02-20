Минобороны Белоруссии рассказало о работе по размещению «Орешника»

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Президент РФ заявил, что комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года.