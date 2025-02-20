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Минобороны Белоруссии рассказало о работе по размещению «Орешника»

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белоруссия активно работает по вопросу размещения российского комплекса «Орешник» в республике, решение глав государств будет выполнено. Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы работаем над этим вопросом. Но детали, к сожалению, на данный момент я рассказать не могу. Работа идет активно. Если главы государств решили, решение будет выполнено», — отметил представитель Минобороны.

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Президент РФ заявил, что комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская гиперзвуковая система «Орешник» появится в республике «со дня на день». По словам главы государства, она может быть размещена на территории республики ближе к Смоленску.