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Кремль выразил обеспокоенность возможной отправкой войск НАТО на Украину

Возможная отправка воинских контингентов НАТО вызывает обеспокоенность, для России этот сценарий неприемлем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Источник: NATO

По его словам, в Москве «самым внимательным образом» отслеживают западные сообщения на этот счет. В ЕС иногда звучат противоречивые официальные заявления«, отметил Песков. “Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину, это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас”, — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg сообщил, что Великобритания и Франция разрабатывают план обеспечения гарантий безопасности для Украины, который, в том числе, подразумевает отправку менее 30 тыс. европейских военнослужащих.

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Песков Дмитрий
НАТО