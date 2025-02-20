Кремль выразил обеспокоенность возможной отправкой войск НАТО на Украину

По его словам, в Москве «самым внимательным образом» отслеживают западные сообщения на этот счет. В ЕС иногда звучат противоречивые официальные заявления«, отметил Песков. “Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину, это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас”, — сказал он (цитата по ТАСС).