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Беспрозванных: Славский округ получит более 200 млн рублей

Славский округ получит более 200 млн рублей на благоустройство, ремонт дорог и строительство инфраструктуры: финансирование направлено на парк имени Гагарина, капитальный ремонт дороги и амбулатории в Ясном, строительство детской площадки в Охотное.

Источник: Янтарный край

Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Общий объем финансирования составляет 199 млн рублей, что является весомой помощью для муниципалитета. Выполнены поручения губернатора, обеспечивающие финансирование четырех важных инфраструктурных и жилищно-коммунальных объектов. Администрация муниципалитета рассчитывает реализовать пятилетний план развития округа, включающий газификацию, дорожное строительство, ремонт водопровода и жилья, мелиорацию.

Стратегическая задача — остановить отток населения, создать новые рабочие места и комфортные условия для местных жителей и туристов. Власти муниципалитета планируют диверсифицировать местную экономику, наращивая долю туризма и связанных отраслей.