NBC: США изучают варианты сокращения военного присутствия в Европе

По информации телеканала, известие об уменьшении военного присутствия США в Европе якобы «ошеломило украинцев». Пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот не подтвердил NBC информацию, а, кроме того, уточнил, что глава Минобороны США «не делал никаких заявлений ни о сокращении численности американских войск в Европе, ни о сроках его проведения».
Журналисты канала обратили внимание, что Хегсет и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время официальных визитов в страны Европы на прошлой неделе делали заявления о том, что европейским государствам следует взять на себя основную часть оборонной ответственности. Также об этом говорил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтс, комментируя переговоры с российской делегацией в Саудовской Аравии 18 февраля.
Financial Times опубликовал статью о планах Трампа по выводу военных из Прибалтики и, возможно, других европейских государств.
Президент Польши Анджей Дуда 18 февраля, комментируя свою встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, привел другие данные. Он заявил, что Белый дом не собирается уменьшать военное присутствие в Восточной Европе.
Агентство PAP 15 февраля приводило слова Хегсата о том, что у США нет планов по сокращению контингента военных в странах Восточной Европы.