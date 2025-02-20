NBC: США изучают варианты сокращения военного присутствия в Европе

Журналисты канала обратили внимание, что Хегсет и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время официальных визитов в страны Европы на прошлой неделе делали заявления о том, что европейским государствам следует взять на себя основную часть оборонной ответственности. Также об этом говорил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтс, комментируя переговоры с российской делегацией в Саудовской Аравии 18 февраля.