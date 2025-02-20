С 1 марта колледжи Казахстана ждут важные изменения

Колледжи Казахстана перешли на лицензирование по специальностям. Более 200 организаций технического и профессионального образования уже получили лицензии по новой системе. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания Министерства просвещения РК, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.