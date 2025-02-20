С 1 марта колледжи Казахстана ждут важные изменения

Если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.
«Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность», — отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.
В настоящее время территориальные департаменты Министерства просвещения РК провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.
Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие. При этом порядок и сроки оказания государственной услуги остаются прежними.