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Санду получит 100 000 евро «за укрепление демократии»

Президенту Молдовы снова присуждена денежная премия, и снова за «укрепление демократии».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду получит в рамках визита в Германию денежную премию имени Рейнхарда Мона за 2025 год, информацию местной прессе подтвердил глава президентского кабинета Адриан Бэлуцел.

Премия присуждается Фондом Бертельсманна раз в два года за образцовую приверженность защите и продвижению демократии. Санду получила ее «за мужество и решимость в поддержке демократических ценностей перед лицом сложных внешних вызовов», об этом ранее сообщала пресс-служба президентуры.

Размер премии составляет 100 000 евро, которые, как ранее заявляла Санду, она направит на благотворительность: большая часть средств будет пожертвована на поддержку проектов развития в родном селе президента Рисипены Фалештского района.

Церемония награждения пройдет в театре Гютерсло при участии политических деятелей, бизнесменов, деятелей науки и культуры Германии.

Фонд Бертельсманна — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Гютерсло, Германия. Он реализует исследовательские проекты, разрабатывает инновационные решения и поддерживает демократические реформы.