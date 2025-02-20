Санду получит 100 000 евро «за укрепление демократии»

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду получит в рамках визита в Германию денежную премию имени Рейнхарда Мона за 2025 год, информацию местной прессе подтвердил глава президентского кабинета Адриан Бэлуцел.
Премия присуждается Фондом Бертельсманна раз в два года за образцовую приверженность защите и продвижению демократии. Санду получила ее «за мужество и решимость в поддержке демократических ценностей перед лицом сложных внешних вызовов», об этом ранее сообщала пресс-служба президентуры.
Церемония награждения пройдет в театре Гютерсло при участии политических деятелей, бизнесменов, деятелей науки и культуры Германии.
Фонд Бертельсманна — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Гютерсло, Германия. Он реализует исследовательские проекты, разрабатывает инновационные решения и поддерживает демократические реформы.