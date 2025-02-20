Санду получит 100 000 евро «за укрепление демократии»

Премия присуждается Фондом Бертельсманна раз в два года за образцовую приверженность защите и продвижению демократии. Санду получила ее «за мужество и решимость в поддержке демократических ценностей перед лицом сложных внешних вызовов», об этом ранее сообщала пресс-служба президентуры.