В МО Белоруссии заявили о надежде на действия Трампа по Украине

«Республика Беларусь не является его стороной (конфликта на Украине — ред.), несмотря на то, что не раз предпринимались попытки втянуть нас в эту смоделированную и подпитываемую извне войну между братскими народами. Белорусское руководство продолжает предпринимать все усилия, чтобы сохранить мир в данных условиях. При этом вооруженные силы остаются готовыми к решительным действиям, если они потребуются для защиты территории Республики Беларусь. Как не раз говорил глава государства: “Ответ будет мгновенным”, — сказал Ревенко.