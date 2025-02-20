Риторика Зеленского и планы Европы разместить военных на Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин во второй половине дня проведет международный телефонный разговор.
Глава государства также встретится в Кремле с представителями Федерации еврейских общин России Александром Бородой и Берлом Лазаром.
Кроме того, он выступит на совещании российских судей.
О риторике и рейтинге Зеленского
Риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего: «Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес глав других государств совершенно непозволительные».
Рейтинг Зеленского падает, «это абсолютно очевидная тенденция»: «По цифрам мы не хотели бы влезать в какие-то дискуссии».
Об украинском конфликте
Кремль согласен с новой администрацией США в том, что урегулирование на Украине должно идти предпочтительно мирными средствами.
Прежняя администрация США хотела воевать с Россией до последнего украинца, теперь подход поменялся: «Они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров».
«Соединенные Штаты были и остаются основным локомотивом, который тащит за собой весь этот процесс и который до сих пор нес на себе самый большой груз финансового обеспечения этой войны».
Сообщения о планах Европы разместить военных на Украине вызывают в Кремле обеспокоенность: «Мы самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет».
Размещение военных стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России.
Меры для мирного урегулирования ситуации на Украине уже принимаются, но конкретики пока мало.
Кремль обратил внимание на «определенные разногласия» между представителями киевского режима и новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом.
О ситуации на границе Брянской области
Российские военные продолжают спецоперацию и отслеживают ситуацию на фронте. Все детали известны Минобороны: «Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям спецоперации лучше адресовать в министерство обороны».
Об обмене заключенными с США
Кремль не исключил продолжения обмена заключенными между Россией и США: «Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя».
О возможном возвращении Boeing в Россию
Кремль не располагает информацией о возможном возвращении американского самолетостроителя Boeing на российский рынок: «Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны».