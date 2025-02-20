Программа для участников СВО «Герои Крыма» стартует в республике

Сформировали план, с 24 февраля рабочая группа начинает действовать. Страна должна опираться на ту элиту, которая рождается в боях, на таких ребят, как наши бойцы, людях со стержнем и характером, не останавливающихся перед трудностями. Кому, как не этим людям, в такие сложные моменты дальше принимать решения и работать на благо Крыма и страны в целом.