В Татарстане предложили разрешить участникам СВО выдвигаться на выборы через иных лиц

По существующему законодательству военнослужащий должен лично предоставить документы, необходимые для выдвижения своей кандидатуры. Исключением является болезнь кандидата или содержание под стражей.
Федеральный закон не предусматривает исключений для участников СВО, которые не могут оставить место службы, из-за чего лишаются возможности баллотироваться в депутаты.
«Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни», — рассказал депутат Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин.
Позицию республики по инициативе будет представлять депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.