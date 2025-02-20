13 мировых судей избрали в Ростовской области

В Ростовской области назначили 13 мировых судей. Кандидатуры утвердили на 17-м заседании Законодательного собрания Ростовской области.
На трехлетний срок были избраны:
— Инна Пышнограева — Азовский судебный район, судебный участок № 8;
— Юлия Громова — Донецкий судебный район, судебный участок № 1;
— Лилия Остапеева — Таганрогский судебный район, судебный участок № 11;
— Виктория Михайличенко — Шахтинский судебный район, судебный участок № 3;
При повторном избрании без ограничения срока полномочий были приняты:
— Кристина Горлачева — Кировский судебный район, судебный участок № 3;
— Ника Немирова — Советский судебный район, судебный участок № 2;
— Марина Редькина — Аксайский судебный район, судебный участок № 5;
— Елена Сухомлинова — Зимовниковский судебный район, судебный участок № 3;
— Ирина Пащенко — Каменский судебный район, судебный участок № 1;
— Вера Москаева — Морозовский судебный район, судебный участок № 1;
— Виктор Порядин — Новочеркасск, судебный участок № 6;
— Юлия Елховскуая — Обливский судебный район, судебный участок № 2;
— Михаил Галкин — Пролетарский судебный район, судебный участок № 4.
— Кандидаты успешно сдали квалификационные экзамены, получили рекомендации коллегиального органа судейского сообщества Квалификационной коллегии судей Ростовской области. Также кандидатуры рассмотрены и одобрены профильным комитетом Законодательного собрания, — сказал председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов.