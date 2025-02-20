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13 мировых судей избрали в Ростовской области

Кандидатуры новых мировых судей утвердили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили 13 мировых судей. Кандидатуры утвердили на 17-м заседании Законодательного собрания Ростовской области.

На трехлетний срок были избраны:

— Инна Пышнограева — Азовский судебный район, судебный участок № 8;

— Юлия Громова — Донецкий судебный район, судебный участок № 1;

— Лилия Остапеева — Таганрогский судебный район, судебный участок № 11;

— Виктория Михайличенко — Шахтинский судебный район, судебный участок № 3;

При повторном избрании без ограничения срока полномочий были приняты:

— Кристина Горлачева — Кировский судебный район, судебный участок № 3;

— Ника Немирова — Советский судебный район, судебный участок № 2;

— Марина Редькина — Аксайский судебный район, судебный участок № 5;

— Елена Сухомлинова — Зимовниковский судебный район, судебный участок № 3;

— Ирина Пащенко — Каменский судебный район, судебный участок № 1;

— Вера Москаева — Морозовский судебный район, судебный участок № 1;

— Виктор Порядин — Новочеркасск, судебный участок № 6;

— Юлия Елховскуая — Обливский судебный район, судебный участок № 2;

— Михаил Галкин — Пролетарский судебный район, судебный участок № 4.

— Кандидаты успешно сдали квалификационные экзамены, получили рекомендации коллегиального органа судейского сообщества Квалификационной коллегии судей Ростовской области. Также кандидатуры рассмотрены и одобрены профильным комитетом Законодательного собрания, — сказал председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов.