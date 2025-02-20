В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы и День памяти и почестей. Это определено в постановлении главы республики.
В документе указано, что по предложению представителей широкой общественности 9 мая будет праздноваться под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины».
Также президент утвердил программу мероприятий:
- одиноким и малообеспеченным участникам Второй мировой войны благоустроят и отремонтируют жилье;
- участникам войны, лицам, ставшим инвалидами в результате войны, и ветеранам трудового фронта вручат юбилейные медали;
- участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта предоставят по их желанию разовые бесплатные путевки в санатории на территории республики с одним сопровождающим;
- организуют и закрепят за участниками Второй мировой войны и лицами, ставшим инвалидами в результате войны, патронажную службу медиков на договорной основе.
Глава республики поручил рабочей группе под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым.
9 мая в 21.00 в парке «Янги Узбекистон» состоится праздничный салют.