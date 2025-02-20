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В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление

Мероприятия пройдут под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины».

Источник: Пресс-служба Президента России

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы и День памяти и почестей. Это определено в постановлении главы республики.

В документе указано, что по предложению представителей широкой общественности 9 мая будет праздноваться под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины».

Также президент утвердил программу мероприятий:

  • одиноким и малообеспеченным участникам Второй мировой войны благоустроят и отремонтируют жилье;
  • участникам войны, лицам, ставшим инвалидами в результате войны, и ветеранам трудового фронта вручат юбилейные медали;
  • участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта предоставят по их желанию разовые бесплатные путевки в санатории на территории республики с одним сопровождающим;
  • организуют и закрепят за участниками Второй мировой войны и лицами, ставшим инвалидами в результате войны, патронажную службу медиков на договорной основе.

Глава республики поручил рабочей группе под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым.

9 мая в 21.00 в парке «Янги Узбекистон» состоится праздничный салют.

Шавкат Мирзиеев