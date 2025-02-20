Сергей Шелест рассказал, как омские дорожники готовятся к весенним паводкам

Сегодня, 20 февраля, мэр Омска Сергей Шелест посетил несколько территорий, попавших в перечень мест, которым в этом году грозит подтопление. Всего в 2025 обозначили 354 такие территории, в то время как в 2024 году их было 250.
Кировский округ в этом году является одним из таких мест. Здесь находится большое количество частного сектора, застроек и неоднородный рельеф — это приводит к определенным трудностям.
«Об этом не понаслышке знают жители переулка Ключевой, где сегодня работали бригады окружного ДЭУ. Кстати, уборка снега с точек “паводковой карты” производится в дневное время, ночью эта же техника задействована в уборке городских дорог», — рассказал Сергей Шелест.
С февраля 2025 года омские дорожники вывезли около 20 тысяч кубометров снега с мест вероятного подтопления. На снежные полигоны при этом планируют отправить порядка 50 тысяч тонн снега.
Работы проводятся в круглосуточном режиме, в ней задействованы бригады УДХБ и сторонние подрядчики.
Особое внимание работники уделяют территории вблизи домов ветеранов и тружеников тыла, а также семей участников СВО.