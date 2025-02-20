Радий Хабиров рассказал старшеклассникам о важности связи поколений.

Руководитель республики поздравил ребят с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет мужество, верность долгу, готовность в любой момент с оружием в руках защитить нашу страну. По словам Главы региона, он напоминает нам о том, насколько важна связь поколений, особенно в год, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы.