Радий Хабиров рассказал старшеклассникам о важности связи поколений.

20 февраля в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова встретился с участниками пятидневных учебных сборов для учеников 10-х классов. Во встрече принимали участие более 350 ребят из Илишевского, Иглинского, Альшеевского районов, Орджоникидзевского и Октябрьского районов Уфы.
Руководитель республики поздравил ребят с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет мужество, верность долгу, готовность в любой момент с оружием в руках защитить нашу страну. По словам Главы региона, он напоминает нам о том, насколько важна связь поколений, особенно в год, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы.
«В этот день мы выражаем глубокое уважение ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, героям, которые сейчас находятся на передовой, выполняя задачи специальной военной операции. И этот праздник и ваш, потому что вы тоже будущие защитники Отечества», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики ответил и на вопросы участников учебных сборов. Ребята поинтересовались, где и когда служил Радий Хабиров.
«Я служил с 1982 по 1984 год в Забайкальском военном округе в учебке. Это была хорошая школа взросления. Эти два года делают парней старше. Закончил службу старшиной роты», — ответил руководитель республики.
По мнению Главы республики, одной из самых востребованных профессий на сегодняшний день являются IT-специалисты и конкурс в вузы на эти специальности один из самых высоких.
Всегда востребованной является профессия врача и сейчас большая потребность в инженерных специальностях.
Справка.
С момента открытия учебно-методического центра «Авангард» парка «Патриот» учебные сборы прошли 14 590 юношей Башкортостана, из них 1015 человек — студенты СПО. Профильные смены прошли 12 670 обучающихся. Итого — обучение прошли 27 260 человек. За время прохождения смен обучающимися совершено 3766 прыжков с парашютной вышки, 17 395 человек прошли «Гонку героев». 11 982 обучающихся прошли стрельбы из боевого оружия на полигоне войсковой части 63 494.