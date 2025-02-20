Повышение НДС: законопроект внесли в парламент

«Внесены поправки по: снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (15 миллионов тенге); увеличению ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей; распространению специального налогового режима (СНР) упрощенной декларации только для сегмента В2С», — говорится в сообщении.