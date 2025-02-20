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Повышение НДС: законопроект внесли в парламент

Проект Налогового кодекса внесли в мажилис парламента. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в Министерстве национальной экономики.

Пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис парламента 20 февраля.

«Внесены поправки по: снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (15 миллионов тенге); увеличению ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей; распространению специального налогового режима (СНР) упрощенной декларации только для сегмента В2С», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести проект поправок в Налоговый кодекс в мажилис до 20 февраля.

Налоговая реформа в Казахстане

Недавно правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 20 процентов, но после того, как о ситуации высказался президент, было принято решение рассмотреть дифференцированную ставку НДС: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов.

Эффект от резкого повышения НДС до 20 процентов планировалось «нивелировать» снижением нагрузки на фонд оплаты труда. Для этого рассматривался вариант с отменой обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) и соцналога в Казахстане.

закон
налоги