Глава Башкирии рассказал о своём рабочем графике.

«В понедельник с утра я обычно провожу ряд совещаний, в том числе и по вопросам, касающимся поддержки специальной военной операции. Потом я провожу оперативное еженедельное совещание, которое всегда транслируется в прямом эфире. После обеда всегда провожу тематический час, посвященный той или иной проблематике. Вечером уже собираю руководителей управлений своей администрации, где мы обсуждаем текущие вопросы. И после этого я всегда уделяю внимание спорту. Всегда нужно поддерживать свою физическую форму, учитывая нагрузки», — рассказал Глава республики.