Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Предыдущий международный телефонный разговор Путина, судя по сайту Кремля, состоялся 12 февраля 2025 года: президент России общался с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе конфликт на Украине. В свою очередь, президент России пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по направлениям работы, представляющим интерес для обеих сторон.