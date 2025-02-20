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В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

Патриотическая акция по традиции прошла на территории мемориального комплекса «Братские могилы». В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

Источник: Sputnik.uz

В столице Узбекистана на территории мемориального комплекса «Братские могилы» состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества, который широко отмечают 23 февраля в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.

В церемонии приняли участие посол России Олег Мальгинов, посол Беларуси Александр Огородников, атташе по вопросам обороны посольств России, Белоруссии, Казахстана, Индии в Узбекистане, сотрудники дипкорпуса, представители Россотрудничества, Торгпредства, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и общественности.

Участники шествия почтили подвиг советских воинов, сокрушивших нацизм.

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