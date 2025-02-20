Закон о воинской службе в резерве обсуждают в сенате

Документ также затрагивает перераспределение функций между государственными органами. В частности, вопросы субсидирования подачи воды и поддержки внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве передаются от Министерства сельского хозяйства в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации, что направлено на повышение эффективности управления водными ресурсами.