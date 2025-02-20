Полковник Ходаренок: интенсивные бои на Украине продлятся еще несколько недель

Обычно показывают только те ролики, где ловят украинских «ухилянтов» — так на Украине называют тех, кто уклоняется от мобилизации). Может сложиться впечатление, что такая картина на Украине наблюдается повсеместно и в массовом порядке. Подобные факты действительно имеют место. Но на самом деле количество личного состава ВСУ на переднем крае (и в той же Курской области) только увеличивается. Недостатка в людях у ВСУ сегодня нет. То есть мобилизация на Украине работает.