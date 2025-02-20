Среди авторов указаны: Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. США в этом списке нет.
Нынешний проект под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», который подготовили к 24 февраля, требует от Москвы «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Москву вновь обвинили в обстрелах гражданской инфраструктуры, при этом Россия не раз заявляла, что наносит лишь точечные удары по военным объектам. Между тем террористические атаки Киева против мирного населения, как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не упоминается.
С февраля 2022 года Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Все они призывают Россию вывести в одностороннем порядке войска с Украины.
В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы «сохранить кормушку».