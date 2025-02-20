США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН

Нынешний проект под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», который подготовили к 24 февраля, требует от Москвы «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.