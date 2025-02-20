Молдова не способна к модернизации без денег ЕС: Брюссель снова выделяет помощь

«Настоящие друзья остаются с тобой в трудные времена, и Европа снова доказала, что является именно таким другом. Благодарны Европейской комиссии, Совету Европейского союза и европейскому парламенту за неизменную поддержку. Соглашение о механизме реформ и роста на сумму 1,9 миллиарда евро ускорит экономическое развитие Молдовы на нашем пути в ЕС», — написал Речан в соцсети.