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Молдова не способна к модернизации без денег ЕС: Брюссель снова выделяет помощь

Евросоюз снова выделает Молдове денежную помощь, в основном в виде кредита.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Новый план поддержки для Молдовы согласовали в среду Европейский парламент и государства-члены ЕС, стране будет выделено 1,9 миллиарда евро.

Деньги предназначены «на ускорение социально-экономических реформ, укрепление устойчивости и продвижение интеграции в ЕС», а также укрепление экономики и «устойчивости страны против гибридных атак и иностранного вмешательства в демократические процессы».

Президент Молдовы Майя Санду поспешила выразить благодарность европейским партнерам и опубликовала сообщение в сети Х на английском языке.

«Благодарна государствам-членам ЕС и членам Европарламента за сегодняшний шаг по утверждению усиленного Плана роста для Молдовы на сумму 1,9 миллиарда евро. Эта поддержка поможет нам продвинуть реформы, поднять нашу экономику и укрепить устойчивость перед лицом растущих вызовов. Спасибо, что поддержали Молдову», — написала Санду.

Слова благодарности не замедлил выразить и премьер Молдовы Дорин Речан.

«Настоящие друзья остаются с тобой в трудные времена, и Европа снова доказала, что является именно таким другом. Благодарны Европейской комиссии, Совету Европейского союза и европейскому парламенту за неизменную поддержку. Соглашение о механизме реформ и роста на сумму 1,9 миллиарда евро ускорит экономическое развитие Молдовы на нашем пути в ЕС», — написал Речан в соцсети.

Одобренный ЕС механизм предусматривает предварительное финансирование в размере 18% от общего объема поддержки. Из общей выделенной Молдове суммы 520 миллионов евро предусмотрено в виде гранта и 1,5 миллиарда евро — в виде кредита с низкой процентной ставкой.

За 2024 год государственный долг Молдовы вырос на 17,4 миллиарда леев и достиг 121,4 миллиарда леев, что стало рекордным увеличением в истории страны, сообщили ранее в Минфине.

ЕС