Ильсур Метшин: «За десять лет Казань стала светлее в два раза»

За 10 лет в Казани удалось добиться впечатляющих результатов в ремонте улично-дорожной сети и дворов. Сегодня доля казанских дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигла 85%. Казань приросла на 3 млн кв.м новых дорог и тротуаров. Об этом на отчетной сессии Казгордумы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
В 2024 году общий объем выделенных на дорожно-строительные работы средств составил 45,3 млрд. рублей. Это рекордная для Казани сумма, которая позволила реализовать жизненно необходимые городу проекты. Общая площадь ремонта и строительства дорог составила более 2,4 млн кв.м, что сравнимо с 340 футбольными полями. Это на треть больше, чем в предыдущем году.
Всего за последние 10 лет в городе удалось провести дорожные работы на общую сумму более 150 млрд рублей. Казань приросла на 3 млн кв. метров новых дорог и тротуаров. Общая протяженность городских дорог составляет более 2 тыс. км и сопоставима с расстоянием от Казани до Тебриза.
В Советском районе появилась полноценная вылетная магистраль — Вознесенский тракт, заложенная еще в генплане 1969 года. Завершена реконструкция Горьковского шоссе протяженностью более 11 км, что позволило увеличить его пропускную способность в 1,5−2 раза. Это важная транспортная артерия, которая объединяет более 140 тысяч человек, проживающих в Кировском районе, Салават Купере, Залесном и Юдино, соединяет Казань с Зеленодольским районом, республиками Марий Эл и Чувашия.
В целом за десять лет было реализовано еще более 25 крупных объектов — построены несколько участков Большого Казанского кольца, дорога-дублер Горьковского шоссе, подземная петля на Оренбургском тракте, реконструированы мосты на улице Назарбаева и «Миллениум», улицы Осиновская, Туфана Миннулина и многие другие.
Большая работа проведена по наружному освещению города. В прошлом году на городских и поселковых улицах было установлено 20 тыс. светоточек, которые появились в ходе строительства и ремонта дорог и дворов.
«За 10 лет прирост светоточек составил более 75 тысяч и на сегодня составляет 152 тысячи — Казань стала светлее в два раза», — сказал Ильсур Метшин.