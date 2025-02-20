Ильсур Метшин: «За десять лет Казань стала светлее в два раза»

В Советском районе появилась полноценная вылетная магистраль — Вознесенский тракт, заложенная еще в генплане 1969 года. Завершена реконструкция Горьковского шоссе протяженностью более 11 км, что позволило увеличить его пропускную способность в 1,5−2 раза. Это важная транспортная артерия, которая объединяет более 140 тысяч человек, проживающих в Кировском районе, Салават Купере, Залесном и Юдино, соединяет Казань с Зеленодольским районом, республиками Марий Эл и Чувашия.