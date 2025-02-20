Economist: Зеленский проиграет Залужному, если на Украине будут выборы

В свою очередь американский миллиардер Илон Маск в посте на своей странице в социальной сети X обвинил Зеленского в том, что он снимается в журналах, пока молодежь гибнет в окопах. Маск намекал на фотосессию Зеленского с женой Еленой для журнала Vogue, которая была сделана прошлым летом.