К новым выборам — новый карманный Конституционный суд: В Молдове ПАС намерена поменять состав судей КС

Новый Закон о Конституционном суде, разработанный Минюстом и вынесенный на рассмотрение законодательного органа, изменяет порядок отбора и назначения судей этой инстанции, которая все чаще принимает решения, оказывающие прямое влияние на конфигурацию власти и расстановку основных сил в политическом пространстве. Кроме того, члены КС получат дополнительные гарантии, по сути, расширяющие их неприкосновенность и ослабляющие механизмы внешнего контроля.