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К новым выборам — новый карманный Конституционный суд: В Молдове ПАС намерена поменять состав судей КС

Накануне выборов в Молдове сформируют новый Конституционный суд.

Источник: Комсомольская правда

Накануне истечения срока полномочий действующего парламента власти решили ускорить обновление состава Конституционного суда Молдовы (КС) — органа, который может сыграть ключевую роль при подведении итогов предстоящих парламентских выборов.

Новый Закон о Конституционном суде, разработанный Минюстом и вынесенный на рассмотрение законодательного органа, изменяет порядок отбора и назначения судей этой инстанции, которая все чаще принимает решения, оказывающие прямое влияние на конфигурацию власти и расстановку основных сил в политическом пространстве. Кроме того, члены КС получат дополнительные гарантии, по сути, расширяющие их неприкосновенность и ослабляющие механизмы внешнего контроля.

Можно ли при таком раскладе считать результат выборов предрешённым?