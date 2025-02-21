В июне 2024 Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), представляя двухпартийную резолюцию, в которой Россия была названа государством-спонсором терроризма, сказал: «Если вы беспокоитесь о том, что можете быть слишком провокационными в отношении России, — перестаньте беспокоиться! Нам нужно усилить нашу игру, когда дело касается России». Грэм часто называл Путина «душегубом» и даже призывал к ликвидации российского лидера.