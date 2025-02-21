NYT: как Трамп меняет мнения республиканцев в отношении России

В конгрессе самыми ярыми критиками России и Владимира Путина были некоторые члены Республиканской партии. Они придерживались традиционных ястребиных взглядов своей партии на роль США в мире, что долгие годы выражалось в решительной поддержке Украины, говорится в статье. Но в последнее время, когда США и Россия сделали шаги по нормализации отношений, республиканцы, которые когда-то клялись отстаивать суверенитет Украины, либо хранят молчание, либо смягчили свою риторику.
NYT напоминает, что они думали до инаугурации Трампа в январе 2025 года и что думают сейчас.
Сенатор Линдси Грэм (Южная Каролина)
В июне 2024 Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), представляя двухпартийную резолюцию, в которой Россия была названа государством-спонсором терроризма, сказал: «Если вы беспокоитесь о том, что можете быть слишком провокационными в отношении России, — перестаньте беспокоиться! Нам нужно усилить нашу игру, когда дело касается России». Грэм часто называл Путина «душегубом» и даже призывал к ликвидации российского лидера.
Однако на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм признал Трампа сильным лидером, который мог бы «заключить выгодную сделку для Украины». Грэм поддержал сделку, которая предоставила бы США 50%-ную долю во всех минеральных ресурсах Украины в обмен на американскую поддержку.
«Мне все равно, встретятся ли они с Путиным в Кливленде, — сказал он об администрации Трампа. — Мне все равно, будут ли они разговаривать. Мне все равно, поедут ли они в отпуск. Главное, чтобы все было сделано правильно».
Сенатор Джон Тун (Южная Дакота)
В марте 2024 года Тун настаивал на принятии законопроекта о помощи Украине и подчеркивал, что, если США не вооружат Украину, Россия одержит победу на Украине и вторгнется в страну НАТО, разжигая конфликт, в котором могут быть задействованы американские войска.
Вот что он сказал:
Мы должны убедиться, что у Украины есть оружие и ресурсы, необходимые для победы над русскими.
Однако на этой неделе Тун, который стал лидером большинства, заявил журналистам, что конфликт «затянулся» и что Соединенным Штатам необходимо положить ему конец: «Это тянется уже три года. Нам нужно положить конец войне, и в какой-то момент (украинцы) должны стать частью переговоров. Надеюсь, будет найден способ положить конец войне, сохранить суверенитет Украины и предотвратит дальнейшее вторжение России в этот регион, в мир, в Европу».
Сенатор Джим Риш (Айдахо)
В преддверии голосования по пакету помощи Украине в 2023 году он выступил в защиту финансовой помощи и передаче вооружений Киеву: «Путин не остановится на Украине. Если мы в конечном итоге вступим в войну с Россией, то, что мы тратим сейчас (на Украину), покажется каплей в море».
Он также обвинил президента Джо Байдена в том, что тот не смог четко сформулировать необходимость оказания помощи Украине.
Теперь же Риш называет мирные переговоры «продолжающейся работой» и заверяет, что «даст администрации Трампа время» для того, чтобы выяснить, как вести переговоры наилучшим способом.
Сенатор Джони Эрнст (Айова)
В 2022 году Эрнст выступила с речью в сенате после поездки в Европу в составе двухпартийной делегации, которая состоялась менее чем через месяц после начала боевых действий на Украине. Тогда она заявила, что «лучшие дни Путина остались позади».
Она раскритиковала администрацию Байдена за ее действия в начале конфликта, назвав их попыткой умиротворить Путина. «Позволять противнику определять правила ведения боевых действий, позволять агрессору диктовать границы наших ответных действий — это не просто глупость, это самоубийство», — сказала она.
Она отмела все опасения по поводу недостаточного представительства Украины: «Очевидно, я большой сторонник Украины, но это только начало».
Сенатор Том Коттон (Арканзас)
В марте 2022 года Коттон заявил в эфире Fox News: «За происходящим на Украине наблюдают не только Владимир Путин и Европа, но и весь остальной мир, и в первую очередь Си Цзиньпин». Он предположил, что США выглядели бы слабыми в глазах Си, если бы не противостояли России.
Если (Си) увидит, что США и Запад колеблются и оказывают давление на Украину, требуя мира, пока российские войска находятся на украинской земле, он, скорее всего, нанесет удар по Тайваню.
В интервью CNN во время президентской кампании 2024 года Коттон отмахнулся от опасений, что Трамп не будет поддерживать Украину в конфликте с Россией. «Президент Трамп всегда был решителен в защите Украины», — ответил он и похвалил Трампа за отправку оружия Киеву во время его первого президентского срока.
Он поддержал предложение Грэма заключить сделку с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов. Позже в тот же день он высоко оценил Трампа за установление «дипломатических каналов» с Россией и обвинил Байдена в том, что это его администрация «искушала Россию вторгнуться на Украину».