Стало известно, какие предложения депутатов Башкирии одобрила Госдума.

На сегодняшнем пленарном заседании Госсобрания Башкирии его председатель Константин Толкачев рассказал о законотворческой работе депутатов на федеральном уровне. В 2024 году в Госдуму направили 9 проектов федеральных законов и 21 законопроект — на экспертное заключение в Совет законодателей РФ.
Башкирия является лидером в текущем созыве Госдумы среди других региональных парламентов по числу внесенных законопроектов, всего их 38. В 2024 году принят инициированный Башкирией закон «О внесении изменения в статью 574 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», по которому договор дарения недвижимого имущества, заключенный между гражданами, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Ранее об этом рассказывал «Башинформ». Сейчас в Госдуме находятся 8 законодательных инициатив Башкирии.
Кроме того, в прошлом году Госсобрание Башкирии рассмотрело 906 федеральных законопроектов, поступивших из Госдумы, приняло 167 республиканских законов. В их числе законы, направленные на стимулирование активности бизнеса, улучшение экологической обстановки, поддержку семей с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Константин Толкачев рассказал также о своей работе в качестве председателя комиссии Совета законодателей России при Федеральном Собрании по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, о взаимодействии Госсобрания РБ с парламентами других регионов.