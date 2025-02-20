Стало известно, какие предложения депутатов Башкирии одобрила Госдума.

Башкирия является лидером в текущем созыве Госдумы среди других региональных парламентов по числу внесенных законопроектов, всего их 38. В 2024 году принят инициированный Башкирией закон «О внесении изменения в статью 574 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», по которому договор дарения недвижимого имущества, заключенный между гражданами, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Ранее об этом рассказывал «Башинформ». Сейчас в Госдуме находятся 8 законодательных инициатив Башкирии.