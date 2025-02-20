Economist узнал «минимум», который может принять Киев в рамках сделки

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои. Спустя несколько дней экс-губернатор Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами. С того момента российское Минобороны отчиталось об освобождении 23 населенных пунктов. В Генштабе 20 февраля оценили площадь освобожденной территории более чем в 800 кв. км, что эквивалентно порядка 64% от изначально занятой ВСУ.