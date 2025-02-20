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Глава ГУР Буданов заявил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предположил, что боевые действия остановятся в этом году. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — утверждает он.

Буданов* добавил, что для этого есть большинство составляющих.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.

Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит «многие» страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы «сохранить кормушку». Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.