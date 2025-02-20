В ЕАЭС улучшат защиту прав потребителей

«Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила тему информационной работы по защите прав потребителей в Евразийском экономическом союзе на 2025 год: “Потребитель — в центре внимания: от баланса интересов к справедливому разрешению споров”. Она подчеркивает значимость защиты прав потребителей при развитии общего рынка ЕАЭС», — говорится в сообщении.