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В ЕАЭС улучшат защиту прав потребителей

Страны Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Страны ЕАЭС будут работать над улучшением защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила тему информационной работы по защите прав потребителей в Евразийском экономическом союзе на 2025 год: “Потребитель — в центре внимания: от баланса интересов к справедливому разрешению споров”. Она подчеркивает значимость защиты прав потребителей при развитии общего рынка ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В совместной деятельности по этому направлению страны Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка, добавили в пресс-службе.

Также коллегия Комиссии одобрила общие подходы государств-членов к проведению обзоров законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Государствам рекомендовали исследовать полноту и эффективность соответствующих нормативных документов для обеспечения защиты безопасности и здоровья покупателей, их экономических интересов, доступа к информации, механизмам разрешения споров.

Благодаря этому государства Союза смогут выявлять существующие пробелы и адаптировать свои нормы к изменениям на рынке и потребностям общества.

Комиссия рассмотрит обзоры исследований законодательств на заседаниях профильного Консультативного комитета.

ЕАЭС