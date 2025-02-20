В ЕАЭС улучшат защиту прав потребителей

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Страны ЕАЭС будут работать над улучшением защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила тему информационной работы по защите прав потребителей в Евразийском экономическом союзе на 2025 год: “Потребитель — в центре внимания: от баланса интересов к справедливому разрешению споров”. Она подчеркивает значимость защиты прав потребителей при развитии общего рынка ЕАЭС», — говорится в сообщении.
В совместной деятельности по этому направлению страны Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка, добавили в пресс-службе.
Также коллегия Комиссии одобрила общие подходы государств-членов к проведению обзоров законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Государствам рекомендовали исследовать полноту и эффективность соответствующих нормативных документов для обеспечения защиты безопасности и здоровья покупателей, их экономических интересов, доступа к информации, механизмам разрешения споров.
Благодаря этому государства Союза смогут выявлять существующие пробелы и адаптировать свои нормы к изменениям на рынке и потребностям общества.
Комиссия рассмотрит обзоры исследований законодательств на заседаниях профильного Консультативного комитета.