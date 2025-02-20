Лавров отметил важность российско-китайских отношений для стабильности мира

«Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент (РФ) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов», — сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И в Йоханнесбурге.