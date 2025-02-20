El Mundo: США могут перейти к открытому шантажу, чтобы избавиться от Зеленского

«Цель абсолютно ясна — быстро избавиться от Владимира Зеленского… Последней фазой этого плана (США. — прим. ред.) может стать открытый шантаж», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Украине могут предоставить выбор между получением помощи от США и продолжением президентства Зеленского.
По оценке испанского издания, маловероятно, что то или иное соглашение между Москвой и Вашингтоном допустит дальнейшее пребывание Зеленского у власти на Украине.
Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.