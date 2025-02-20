Гуцул осудила замену флага Гагаузии на флаг ЕС во время визита Речана

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул осудила замену гагаузского флага на евросоюзовский во время визита молдавского премьера Дорина Речана в регион.
В четверг Речан находится с рабочим визитом в Вулканештском районе, который относится к Гагаузской автономии. Как сообщила правительственная пресс-служба, премьер знакомится с ходом реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и дорожного строительства. В программе визита также встреча с местными властями.
«Видим, что Кишинев и сотрудничающие с ПДC (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) коллаборанты не прекращает публично оскорблять Гагаузию. В наших замечательных Вулканештах, подаривших нашему краю настоящих патриотов Гагаузии, на встрече с кишиневскими чиновниками вынесли флаг Гагаузской автономии и заменили его на флаг Евросоюза», — приводит слова Гуцул Telegram-канал гагаузского исполкома, который она возглавляет.
По словам главы Гагаузии, всем участникам этого «коллективного оскорбления» граждане непременно дадут оценку на выборах. «Удивляет, что в помещении в это время не нашлось ни одного мужчины, который бы нашел в себе силы и решительность выступить против этого оскорбления и попрания символов автономии и покинуть этот “сходняк”, — подчеркнула она.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Флаг Гагаузии утвержден 31 октября 1995 года. Он представляет собой прямоугольное полотно, состоящее из трех горизонтальных полос — широкой синей и узких белой и красной, которые расположены ниже. На синем фоне равносторонним треугольником располагаются три звезды золотистого цвета. Флаг символизирует прошлое, настоящее и будущее гагаузского народа, подтверждает традиции равноправия, дружбы и солидарности всех проживающих в Гагаузии граждан. Закон разрешает использование упрощенной версии флага — без звезд и полосы белого цвета — для личного и коммерческого использования.