Гуцул осудила замену флага Гагаузии на флаг ЕС во время визита Речана

По словам главы Гагаузии, всем участникам этого «коллективного оскорбления» граждане непременно дадут оценку на выборах. «Удивляет, что в помещении в это время не нашлось ни одного мужчины, который бы нашел в себе силы и решительность выступить против этого оскорбления и попрания символов автономии и покинуть этот “сходняк”, — подчеркнула она.