Радий Хабиров рассказал, как стать Главой Башкирии.

«Я никогда не просил, чтобы меня взяли на ту или иную работу. Но я человек амбициозный и всегда понимал, что нужно делать своё хорошее дело. И, конечно, нужно хорошо учиться. Это непростой тернистый путь, нужно быть упорным, любить свою работу», — ответил Радий Хабиров.