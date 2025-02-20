Радий Хабиров рассказал, как стать Главой Башкирии.

Сегодня участники учебных сборов в Чишминском районе во время встречи с Радием Хабировым поинтересовались у него, что нужно сделать, чтобы стать Главой республики.
«Я никогда не просил, чтобы меня взяли на ту или иную работу. Но я человек амбициозный и всегда понимал, что нужно делать своё хорошее дело. И, конечно, нужно хорошо учиться. Это непростой тернистый путь, нужно быть упорным, любить свою работу», — ответил Радий Хабиров.
Как сообщал «Башинформ», 20 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова встретился с участниками пятидневных учебных сборов для учеников 10-х классов. Во встрече принимали участие более 350 ребят из Илишевского, Иглинского, Альшеевского районов, Орджоникидзевского и Октябрьского районов Уфы.