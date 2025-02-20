Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров рассказал, как стать Главой Башкирии

Радий Хабиров рассказал, как стать Главой Башкирии.

Источник: Башинформ

Сегодня участники учебных сборов в Чишминском районе во время встречи с Радием Хабировым поинтересовались у него, что нужно сделать, чтобы стать Главой республики.

«Я никогда не просил, чтобы меня взяли на ту или иную работу. Но я человек амбициозный и всегда понимал, что нужно делать своё хорошее дело. И, конечно, нужно хорошо учиться. Это непростой тернистый путь, нужно быть упорным, любить свою работу», — ответил Радий Хабиров.

Как сообщал «Башинформ», 20 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова встретился с участниками пятидневных учебных сборов для учеников 10-х классов. Во встрече принимали участие более 350 ребят из Илишевского, Иглинского, Альшеевского районов, Орджоникидзевского и Октябрьского районов Уфы.