Линия высокого напряжения Кишинев-Вулканешты будет завершена до конца года — премьер

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Линия высокого напряжения 400 кВ Кишинев-Вулканешты будет завершена до конца текущего года, заявил в ходе рабочей поездки в регион председатель молдавского правительства Дорин Речан.
Он потребовал строгого соблюдения сроков строительства.
«Линия высокого напряжения Кишинев-Вулканешты 400 кВ будет завершена до конца этого года. (…) Работы будут вестись одновременно в нескольких регионах, а количество рабочих бригад увеличится. На этой неделе начались работы в Чимишлийском районе, и нам необходимо ускорить темпы», — заявил Речан.
Вместе с министром энергетики Дорином Жунгиету он посетил строительную площадку в Тараклии, чтобы проверить ход работ.
«На данный момент линия высокого напряжения, по которой электроэнергия поступает из Румынии, прежде чем достичь Кишинева и других частей страны, проходит через Приднестровский регион. Это создаёт постоянный риск того, что режим в Тирасполе может “перекрыть кран”, оставив нас без света. Новая линия электропередачи обеспечит прямую, безопасную и стабильную интерконнекцию между Молдовой и Европейским союзом», — заявил премьер.
По его словам, проект укрепит энергетическую безопасность Молдовы и снизит риски перебоев в поставках электроэнергии.