Линия высокого напряжения Кишинев-Вулканешты будет завершена до конца года — премьер

«На данный момент линия высокого напряжения, по которой электроэнергия поступает из Румынии, прежде чем достичь Кишинева и других частей страны, проходит через Приднестровский регион. Это создаёт постоянный риск того, что режим в Тирасполе может “перекрыть кран”, оставив нас без света. Новая линия электропередачи обеспечит прямую, безопасную и стабильную интерконнекцию между Молдовой и Европейским союзом», — заявил премьер.