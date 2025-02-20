Глава ЦБ Набиуллина в Екатеринбурге ответила на вопрос о возвращении Visa

Говоря о возможном снятии санкций и разморозке активов после переговоров с США, Набиуллина пояснила, что не участвовала в обсуждениях и не располагает информацией об их содержании. «Преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия переговоров», — отметила она.