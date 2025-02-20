Глава ЦБ Набиуллина в Екатеринбурге ответила на вопрос о возвращении Visa

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе визита в Екатеринбург ответила на вопросы журналистов о снижении ключевой ставки, западных санкциях и возвращении международных платежных систем. Она подчеркнула, что снижение ключевой ставки возможно при устойчивом снижении инфляции.
Глава ЦБ отметила, что без повышения ставки уровень инфляции был бы значительно выше. По словам Набиуллиной, задача Центробанка заключается не в ограничении кредитования, а в контроле за его ростом, пишет «ФедералПресс».
Говоря о возможном снятии санкций и разморозке активов после переговоров с США, Набиуллина пояснила, что не участвовала в обсуждениях и не располагает информацией об их содержании. «Преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия переговоров», — отметила она.
Что касается возвращения в Россию Visa и MasterCard, председатель ЦБ заявила, что компании не обращались по этому вопросу, а обсуждать возможные последствия их возвращения пока рано.
Кроме того, Набиуллина заверила, что работа по разблокировке активов частных инвесторов продолжается. «Больших схем сейчас не обсуждается, но мы стараемся поддержать возможные механизмы, чтобы восстановить права российских инвесторов», — подчеркнула она.
В Екатеринбург глава Центробанка прибыла для участия в форуме «Кибербезопасность в финансах», где обсудила основные проблемы борьбы с мошенничеством в финансовой сфере.