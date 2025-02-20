Путин призвал сделать уголовное правосудие гуманнее

«Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тыс. граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом», — сказал глава государства (цитата по сайту Кремля). По его словам, лишение свободы назначено было лишь трети осужденным. В отношении остального 71% граждан, отметил Владимир Путин, были приняты альтернативные меры наказания.