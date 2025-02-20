FT: раскрыт новый план стран Европы по поддержке мира на Украине

О существовании плана формирования «сил успокоения» рассказало издание The Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников. По данным газеты, его разработкой занимаются представители обеих держав. Концепция предполагает, что военно-воздушные силы западных стран станут «мощным фактором сдерживания» для России и остановят ее от «нарушения любого соглашения о прекращении огня».
Не исключено, что в «силах успокоения» будет задействована авиация других европейских государств, но руководство будет осуществлять объединённое франко-британское командование.
План пока только разрабатывается, он нуждается в корректировке. Возможно, что в «силы успокоения» включат сухопутные войска, которые будут дислоцироваться не на территории Украины, а вдоль ее западных рубежей.
«Они [западные чиновники] полагаются на сферу, в которой западные военные имеют явное преимущество над Россией: их военно-воздушные силы. Вместо этого сухопутные войска будут использоваться, по крайней мере на начальном этапе, для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции», — цитирует RTVI материал FT.
План «сил успокоения», вероятно, станет одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа с французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры европейских стран посетят Вашингтон с деловыми визитами на следующей неделе.
Ранее британский премьер заявлял, что усилия Европы по обеспечению режима прекращения огня на Украине потребуют содействия и «гарантий безопасности со стороны США». Стармер подчеркивал, что британские войска готовы к входу на украинскую территорию, чтобы гарантировать соблюдение мирного соглашения между Киевом и Москвой. Позднее в Королевстве допустили, что могут предоставить властям Украины истребители Typhoon вместо размещения крупного миротворческого контингента.