FT: раскрыт новый план стран Европы по поддержке мира на Украине

Ранее британский премьер заявлял, что усилия Европы по обеспечению режима прекращения огня на Украине потребуют содействия и «гарантий безопасности со стороны США». Стармер подчеркивал, что британские войска готовы к входу на украинскую территорию, чтобы гарантировать соблюдение мирного соглашения между Киевом и Москвой. Позднее в Королевстве допустили, что могут предоставить властям Украины истребители Typhoon вместо размещения крупного миротворческого контингента.