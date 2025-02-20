Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области «зеленой» энергии

В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок «зеленой» энергии в ЕС.