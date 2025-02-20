Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области «зеленой» энергии

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Утверждено «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи “зеленой” энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан», сообщает Sputnik Азербайджан.
Это позволит странам обмениваться экологически чистой энергией.
Соответствующий закон подписал президент АР Ильхам Алиев.
Изначально главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29.
Тогда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что страны-участницы «зеленого энергетического коридора», обладая значительными ресурсами возобновляемой энергии, могут внести весомый вклад в глобальный энергетический переход.
В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок «зеленой» энергии в ЕС.
Планируют, что электроэнергия из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане будет поступать в Азербайджан, откуда через территорию Грузии и Черное море — экспортироваться в Европу. Основными импортерами станут Румыния и Венгрия.
Первый этап работ начнется в этом году и включит глубоководные исследования дна Черного моря. На втором этапе планируется модернизация наземной энергосети, а третий этап предусматривает строительство кабельных линий и трансформаторных подстанций.