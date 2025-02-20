«Урон казахстанско-украинским отношениям»: депутат высказался об атаке беспилотников на КТК

Мажилисмен назвал эти действия откровенной и прямой атакой против интересов нашей страны.
«Думаю, при планировании этой откровенно недружественной акции украинская сторона прекрасно осознавала всю стратегическую значимость КТК для транспортировки казахстанской нефти», — отметил он.
По словам политика, налет на КТК, это атака на крупный международный объект, принадлежащий целому консорциуму, объединяющему, в том числе, крупнейшие американские и европейские компании.
Которые, как отметил Башимов, несут прямой ущерб от действий украинских военных.
И здесь на лицо двойственность позиции украинцев, которые с одной стороны требуют военной и иной помощи от США и Европы, а с другой — наносят удар по их экономическим интересам. Самое главное, непонятна причина такой агрессии в отношении Казахстана. Наша страна с самого начала российско-украинского противостояния держала нейтральную позицию и выступала за мирное урегулирование конфликта.
Он подчеркнул, что дипломатические контакты между двумя странами не прекращались ни на минуту.
«Более того, весь мир облетели кадры, когда Касым-Жомарт Токаев открыто и прямо на Санкт-Петербургском форуме не признал ДНР и ЛНР. Мы неоднократно предлагали выступить политической площадкой для мирных переговоров с приглашением представителей ООН. В этой связи политический урон казахстанско-украинским отношениям от нанесения удара по КТК на лицо. Считаю, что Казахстан должен потребовать от Украины прямых объяснений за действия против интересов нашей страны», — заявил Башимов.
Депутат добавил, что нужно принять самые жесткие и принципиальные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за атаку на международный объект.
Также по произошедшей атаке БПЛА высказался мажилисмен Никита Шаталов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум подвергся атаке дронов, и украинская сторона признала свою ответственность за произошедшее.
«Мотивация нападающей стороны состояла в том, что она оставляет за собой право наносить “удары по стратегическим объектам, которые поддерживают вооружённую агрессию России”. В такой позиции есть масса экономических и дипломатических противоречий и вызывает вопрос, зачем в конечном счете это было сделано», — написал мажилисмен.
По его словам, украинская сторона не могла не знать, что 90% нефти, которая проходит по данному трубопроводу, казахстанская, добытая с Тенгизского месторождения, и выгоду от нее получают различные западные компании, экспортирующие сырье в ЕС. При этом данный трубопровод — международный, и в числе акционеров как «КазМунайГаз», так и американские «Шеврон», «Эксон Мобил» и итальянская Eni, которые заинтересованы в стабильных поставках.
«Мы можем утверждать, что целью атаки было нанесение ущерба конкретно нашим экономическим интересам», — заявил Шаталов.
Он также подчеркнул, что Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию и поддерживал дипломатические контакты на высшем уровне.
Напомнил он и о заявлениях президента Казахстана касательно ДНР и ЛНР.
«Я думаю, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление против наших интересов. Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки и за агрессию в адрес наших интересов, причем ничем не мотивированную и ставящую под сомнение казахстанско-украинские взаимоотношения».
Отметим, ранее член общественного совета Минэнерго РК Олжас Байдильдинов в кулуарах мажилиса высказался о ситуации на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) после атаки беспилотников.
«Эта ситуация очень плохо влияет на нашу нефтегазовую отрасль, на инвестиционную привлекательность. И я думаю, что, подчеркну еще раз, Казахстан должен обозначить свою позицию и должен, как минимум, потребовать возмещение ущерба от украинской стороны», — заявил он.