«Урон казахстанско-украинским отношениям»: депутат высказался об атаке беспилотников на КТК

И здесь на лицо двойственность позиции украинцев, которые с одной стороны требуют военной и иной помощи от США и Европы, а с другой — наносят удар по их экономическим интересам. Самое главное, непонятна причина такой агрессии в отношении Казахстана. Наша страна с самого начала российско-украинского противостояния держала нейтральную позицию и выступала за мирное урегулирование конфликта.