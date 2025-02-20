Sky News узнал о планах нового саммита по Украине в Европе

Трамп заинтересовался возможностью разместить на территории Украины миротворческий контингент, но российская сторона выступает против. «Мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации», — сказал в феврале замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он предложил европейским странам, если те хотят прекратить боевые действия, прекратить оказывать Киеву военную помощь.