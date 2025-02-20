США выступили против упоминания России как агрессора

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7 по случаю третьей годовщины (начала СВО. — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.
По словам источников издания, участие президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 в понедельник также еще не согласовано.
Как отмечается в сообщении FT, таким образом может быть сорвана «традиционная демонстрация единства» Запада.
20 февраля Соединенные Штаты впервые с начала специальной военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН, посвященной Украине.