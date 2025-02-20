Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алишер Кадыров анонсировал ужесточение законодательства о вывесках на иностранных языках

Лидер партии «Миллий тикланиш» и известный депутат Алишер Кадыров заявил о подготовке инициативы по ужесточению законодательства, касающегося наружных надписей на иностранных языках в Узбекистане.

По словам Кадырова, все внешние вывески в стране должны быть написаны на узбекском языке. Если возникает необходимость дублировать текст на другом языке, то размер иностранного шрифта должен быть меньше.

«Нарушение этого требования — это не только проявление неуважения к национальной идентичности и нарушение закона, но и ослабление важного принципа, гарантирующего единство общества», — подчеркнул депутат.

В связи с этим, добавил он, готовится инициатива по ужесточению ответственности для тех, кто игнорирует этот закон.

Как вы считаете, эта мера поможет сохранить национальную идентичность или создаст лишние барьеры для бизнеса?

закон