Алишер Кадыров анонсировал ужесточение законодательства о вывесках на иностранных языках

По словам Кадырова, все внешние вывески в стране должны быть написаны на узбекском языке. Если возникает необходимость дублировать текст на другом языке, то размер иностранного шрифта должен быть меньше.
«Нарушение этого требования — это не только проявление неуважения к национальной идентичности и нарушение закона, но и ослабление важного принципа, гарантирующего единство общества», — подчеркнул депутат.
В связи с этим, добавил он, готовится инициатива по ужесточению ответственности для тех, кто игнорирует этот закон.
Как вы считаете, эта мера поможет сохранить национальную идентичность или создаст лишние барьеры для бизнеса?