Евгений Куйвашев посетил Ирбит и обсудил подготовку к 400-летию города

Евгений Куйвашев отметил, что правительство области готово поддержать все созидательные инициативы, по подготовке к юбилею города, при условии их проработанности и обоснованности. «Глава региона поручил увеличить финансирование на реализацию масштабных проектов, таких как обеспечение инженерной инфраструктурой площадок, где планируют создавать промышленные предприятия, а также строительство базовых объектов — системы ливневой канализации и очистных сооружений», — говорится в сообщении департамента.