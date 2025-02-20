Песков: Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — отметил официальный представитель Кремля.
19 февраля Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге сообщил о полученном докладе военных о том, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.
Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые вместе с другими подразделениями группировки войск «Север» добивают боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские морпехи поразили колонну украинской боевой техники.