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Песков: Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка

Президент России Владимир Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка Вооруженных сил РФ по ситуации в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — отметил официальный представитель Кремля.

19 февраля Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге сообщил о полученном докладе военных о том, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые вместе с другими подразделениями группировки войск «Север» добивают боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские морпехи поразили колонну украинской боевой техники.

Путин Владимир
Песков Дмитрий