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Мэр Самары: «Качественная подготовка школ летом — залог их успешной работы»

В Самаре началась подготовка к летним ремонтам в соцучреждениях.

Источник: администрация Самары

В Самаре стартовала подготовка к летним ремонтам в школах. Глава города Иван Носков посетил три учебных заведения — школы № 93, 140 и 45, где в этом году запланированы различные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Качественная подготовка школ летом — залог их успешной работы в течение всего учебного года. Это касается как текущих ремонтов, так и крупных проектов, которые находятся на особом контроле администрации города», — отметил мэр.

Капитальный ремонт пищеблоков проведут в школах № 93 и № 45. Здесь полностью заменят инженерные коммуникации, электроснабжение, водопровод, а также установят новое оборудование — плиты, жарочные шкафы и холодильники.

Состояние бассейна в школе № 45 также оказалось в центре внимания. Объект давно нуждается в капитальном ремонте. Городские власти рассматривают возможность запуска программы обновления школьных бассейнов. Здание школы № 140 осенью пострадало от подтопления из-за коммунальной аварии. Администрация договорилась с ресурсоснабжающей компанией о компенсации ущерба.

В 2025 году в Самаре отремонтируют 12 школьных пищеблоков, 9 спортзалов, установят новые спортивные площадки и воркаут-зоны. Власти обещают привлечь все возможные ресурсы — городские, областные и федеральные.

образование