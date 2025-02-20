Вячеслав Федорищев о проблемных очистных сооружениях: «Ситуацию продолжаем исправлять»

Возведение очистных сооружений — давняя и проблемная тема не только для Самары. Здесь за шесть лет региону пока не удалось выполнить своих обязательств. Из 18 запланированных объектов сделано только 13.
«Что будем делать дальше — предметно обсудили на совещании с участием депутатов Госдумы, сенаторов, Росприроднадзора, Минстроя РФ, Генеральной прокуратуры. Многие вещи требуют оценки надзорных органов», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.
По итогам совещания озвучено, что три очистных сооружения будут запущены весной, а еще два объекта — к сентябрю.
Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева после парламентской инспекции выполнения нацпроекта «Экология» в субъектах ПФО признала ситуацию критической и даже обвинила региональные власти в саботаже.