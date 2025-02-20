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Вячеслав Федорищев о проблемных очистных сооружениях: «Ситуацию продолжаем исправлять»

САМАРА, 20 февраля, ФедералПресс. Сегодня в Самарской области работает большой «федеральный десант». Разруливать проблему завершения строительства очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» в ручном режиме приехал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Федорищев.

Возведение очистных сооружений — давняя и проблемная тема не только для Самары. Здесь за шесть лет региону пока не удалось выполнить своих обязательств. Из 18 запланированных объектов сделано только 13.

«Что будем делать дальше — предметно обсудили на совещании с участием депутатов Госдумы, сенаторов, Росприроднадзора, Минстроя РФ, Генеральной прокуратуры. Многие вещи требуют оценки надзорных органов», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

По итогам совещания озвучено, что три очистных сооружения будут запущены весной, а еще два объекта — к сентябрю.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева после парламентской инспекции выполнения нацпроекта «Экология» в субъектах ПФО признала ситуацию критической и даже обвинила региональные власти в саботаже.