Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии

«Понимая, что возврат к доверию в Европе будет длительным процессом, принимая во внимание наличие других потенциальных внешних военных опасностей, продолжаем обеспечивать постоянную готовность вооруженных сил к решению задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь. При этом развиваем военную мощь и военный потенциал на уровне необходимой оборонной достаточности, не увеличивая численность вооруженных сил», — сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при МО республики.

Ревенко констатировал, что в прошлом году на боевое дежурство на территории Польши заступила уже вторая американская база противоракетной обороны в Европе. Он также обратил внимание, что вызывает беспокойство практика «выборочного» приглашения стран-участниц Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для наблюдения на проводимые государствами Запада военные учения. Ревенко также отметил, что в Польше и странах Балтии идет совершенствование военной инфраструктуры в интересах размещения войск союзников по НАТО, растут оборонные расходы, наращивается боевой и численный состав национальных вооруженных сил.