Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на военно-политическую обстановку и отсутствие доверия в Европе, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
«Понимая, что возврат к доверию в Европе будет длительным процессом, принимая во внимание наличие других потенциальных внешних военных опасностей, продолжаем обеспечивать постоянную готовность вооруженных сил к решению задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь. При этом развиваем военную мощь и военный потенциал на уровне необходимой оборонной достаточности, не увеличивая численность вооруженных сил», — сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при МО республики.
Среди негативных тенденций он назвал ускоренные темпы модернизации тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе, высокий уровень военного присутствия США и стран НАТО в Восточной Европе, планы усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря.
На этом фоне, по словам Ревенко, основные усилия Белоруссии по-прежнему сосредоточены на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, использовании беспилотников и противодействии им. Для совершенствования подсистемы артиллерийской разведки совместно с Госкомвоенпромом Белоруссии идет работа над созданием собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.
Как отметил Ревенко, отличительной особенностью подготовки белорусской армии стало проведение основной части мероприятий слаживания на незнакомой местности вне полигонов, а также на участках государственной границы в ходе мероприятий по совместной подготовке с территориальными органами пограничной службы.
«Уделяя пристальное внимание всесторонней подготовке личного состава, руководство министерства обороны Республики Беларусь придает большое значение переоснащению и перевооружению вооруженных сил», — сказал он. Ревенко подчеркнул, что, например, благодаря военно-техническому сотрудничеству с РФ продолжается поставка в армию самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35, ЗРК «Тор-М2К», бронетранспортеров БТР-82А, радиолокационных комплексов, стрелкового оружия, боеприпасов и другого военно-технического имущества. По его данным, планируется поэтапное перевооружение войск ПВО Белоруссии посредством закупки новых и модернизации имеющихся зенитных ракетных комплексов.
«Внимание уделяется модернизации образцов техники… Беларусь более не практикует уничтожение качественного вооружения в ответ на расплывчатые обещания безопасности и уважения ее суверенитета, как это было на начальных этапах независимости», — подчеркнул Ревенко.