Рустам Минниханов вручил государственные награды жителям Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды жителям за значительный вклад в развитие республики и города. Чествование прошло в Ратуше на XXXVI сессии Казгордумы четвертого созыва.
За отвагу и самоотверженность Указом Президента РФ Орденом Мужества награжден сержант Асиф Бабаев.
Орден Почета за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов вручили первому заместителю главы муниципального образования Казани Денису Калинкину.
Обладателем Ордена Дружбы стал руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров.
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Указом Раиса РТ медалью «Ана даны — Материнская слава» награждена мать пятерых детей, музыкальный руководитель детского сада комбинированного вида № 147 с татарским языком воспитания и обучения Альфия Насриева.
Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени поощрен глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.
За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоили начальнику управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Наилю Минвалееву.
Благодарность Президента Российской Федерации за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена заместителю руководителя исполнительного комитета Казани Ильдару Шакирову.
Указом Раиса РТ за особый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность и активную общественную работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждена декан юридического факультета КФУ, депутат Казанской городской Думы Лилия Бакулина.
Медаль «За доблестный труд» получила начальник отдела проведения мероприятий в Казанской Ратуше управления делами аппарата исполнительного комитета Казани Дина Латфуллина.
За вклад в развитие музыкального искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоили солисту оркестра Казанского камерного оркестра La Primavera Елене Лось.
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина удостоена почетного звания «Заслуженный архитектор Республики Татарстан».
За заслуги в деле охраны здоровья населения почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» получила врач-инфекционист Детской городской поликлиники № 9 Людмила Морозова.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» за большой вклад в развитие культуры присвоили учителю детской школы искусств № 2 Эльвире Салаховой.
Водитель автобуса Казанского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Александр Максимов удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан».
За вклад в развитие строительной отрасли республики почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» получил директор МУП «Городское благоустройство», депутат Казанской городской Думы Камиль Закиров.
Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоили учителю начальных классов татарской гимназии № 2 им. Шигабутдина Марджани при КФУ Рамиле Фатхиевой.
Старший оператор автоматических систем управления завода по производству мыла «Нэфис Косметикс» Казанского химического комбината имени М. Вахитова Светлана Бичурина награждена почетным званием «Заслуженный химик Республики Татарстан».
Благодарность Раиса Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие музыкального искусства объявлена директору Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутату Казанской городской Думы Ляйле Гарифуллиной.